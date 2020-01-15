Человечина для президента Зеленского
Человечина для президента Зеленского
© Facebook, Сєпар в сметані
Жительница белорусского города Вилейка сообщила спасателям, что президент Зеленский якобы прилетел в Белоруссию на вертолете и начал строить портал, в котором и застрял.

«Тут Зеленский залез в портал и не может вылезть! Он уже умирает! Я была с ним на связи… Все, он уже не дышит», — тревожным голосом сообщила женщина.

Зеленского, по мнению звонившей, необходимо было срочно доставить в реанимацию.

Спасатели отреагировали на странный звонок спокойно и в конце разговора спросили, нормально ли женщина себя чувствует.

 