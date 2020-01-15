В Белоруссии женщина позвонила спасателям, чтобы «спасти» президента Украины Владимира Зеленского, который «застрял в портале и задыхается». Видеоролик с аудиозаписью телефонного разговора 14 января на своей странице в YouTube опубликовал блогер Stepan Nexta

Человечина для президента Зеленского © Facebook, Сєпар в сметані

«Тут Зеленский залез в портал и не может вылезть! Он уже умирает! Я была с ним на связи… Все, он уже не дышит», — тревожным голосом сообщила женщина.

Зеленского, по мнению звонившей, необходимо было срочно доставить в реанимацию.

Спасатели отреагировали на странный звонок спокойно и в конце разговора спросили, нормально ли женщина себя чувствует.