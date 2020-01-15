Владелец ресторана «Че Гевара» Дмитрий Копылов решил не работать себе в убыток. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook 14 января

Заведение неоднократно атаковали неонацисты, владелец даже отдал приказ охране сразу стрелять на поражение. «Че Гевара» пользовался большой популярностью у одесситов, выступающих против Евромайдана.

«До переворота дела шли нормально, а потом всё хуже и хуже. Плюс нельзя мешать свои взгляды и политику с бизнесом. Много перестало ко мне людей ходить… Так и говорили: у вас владелец "сепар", не пойдём к вам. Плюс многие меня знают, не могу в скидке отказать», — написал Копылов.

Он объявил о распродаже имущества «Че Гевары» 18-19 января. С молотка пойдут мебель, кухонное и музыкальное оборудование, посуда. После этого помещение может быть сдано в аренду, сказал бизнесмен.