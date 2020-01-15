По его словам, устанавливается новый минимальный размер должностного оклада — два прожиточных минимума. По состоянию на 1 января это 4204 гривен (около 11 тысяч рублей).
«Размеры должностных окладов предлагается утвердить в гривнах, а не коэффициентах, как это было в 2019 году», — говорится в сообщении.
Например, руководитель государственного органа (Офис президента Украины, аппарат СНБО) будет должностной на уровне 37,8 тыс. гривен (около 100 тыс. рублей), а уровня министерств и центральных органов исполнительной власти — 33,6 тыс. гривен (около 90 тыс. рублей).
Также устанавливается, что первому вице-премьеру Украины, вице-премьеру, министрам, их первым заместителям и заместителям может выплачиваться надбавка за эффективность, которая устанавливается ежемесячно в размере до 200% должностного оклада.
Премия, которая устанавливается заместителям министров (кроме первых заместителей) в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы, предусматривается в размере до 200% должностного оклада.