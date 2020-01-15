Кабинет министров Украины решил не продолжать практику огромных заработных плат и установил их рамки для топ-чиновников. Об этом 15 января сообщил депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, который находился на заседании правительства

Зеленский потребовал от Гончарука разобраться с непомерными зарплатами министров — СМИ © www.kmu.gov.ua | www.kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

«Размеры должностных окладов предлагается утвердить в гривнах, а не коэффициентах, как это было в 2019 году», — говорится в сообщении.

Например, руководитель государственного органа (Офис президента Украины, аппарат СНБО) будет должностной на уровне 37,8 тыс. гривен (около 100 тыс. рублей), а уровня министерств и центральных органов исполнительной власти — 33,6 тыс. гривен (около 90 тыс. рублей).

Также устанавливается, что первому вице-премьеру Украины, вице-премьеру, министрам, их первым заместителям и заместителям может выплачиваться надбавка за эффективность, которая устанавливается ежемесячно в размере до 200% должностного оклада.

Премия, которая устанавливается заместителям министров (кроме первых заместителей) в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы, предусматривается в размере до 200% должностного оклада.