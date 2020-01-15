«Подать пример должны основательницы ООН, именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества. Эти нации должны устранить предпосылки для глобальной войны, выработать обновленные подходы для обеспечения стабильности, которые будут в полной мере учитывать современные аспекты современных международных отношений», — приводит слова российского президента РИА Новости.
Ранее в своем выступлении Путин сказал, что Россия обеспечила свою обороноспособность на десятилетия вперед, и другим странам придется догонять РФ.