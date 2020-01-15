Жена министра юстиции Дениса Малюськи потребовала деньги с повышенной зарплаты, о которой сообщили в СМИ. Об этом 15 января министр сообщил в Facebook

«Вчера раздраженной жене на вопрос "И где деньги?" пришлось объяснять, что инфографика манипулятивная, 226 тыс. грн (около 590 тысяч рублей. — Ред.) не получал, и цифру надо уменьшать на размер налогов и учитывать, что это надбавка, уплаченная в разные дни сразу за несколько месяцев работы. Зарплата действительно была маленькой, и раньше я говорил правду», — написал он.

Чтобы не вышло, как в США и Британии: Малюська объяснил отказ от приватизации тюрем на Украине © Facebook, Denis Malyuska

«Единственное, что радует в этой ситуации, это что наконец смогу нормально поговорить с мамой, потому что последние несколько месяцев наши разговоры сводились к оправданиям после тезисов "немедленно пиши заявление и иди с этой глупой работы", "натяни шапку поглубже, сядь в троллейбус и послушай, что о вас говорят, оно тебе надо за 16 000?". Ну и так далее», — написал министр.

Кроме того, Малюська считает, что высокие заработные платы у чиновников — это профессиональная необходимость.