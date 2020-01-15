Параллельно с открытием магазина из громкоговорителя на его крыше доносятся звуки, похожие на сирену. Через некоторое время их сменяют инструментальные мелодии, которые играют до закрытия торговой точки вечером.
«Под "прицелом" оказались жители домов на ул. Шмидта и пр. Б. Хмельницкого, им музыкальные паузы вперемешку с рекламой магазина приходится слушать "от заката до рассвета"», — пишет издание.
В итоге жильцы дома пожаловались агентству на ежедневные звуковые атаки, несмотря на разрешенное дневное время для трансляции музыки по «Закону о тишине».