Новый магазин мясных продуктов в Мелитополе «испытывает на стрессоустойчивость жителей многоэтажек». Об этом пишет РИА Мелитополь в среду, 15 января

В Мелитополе продают свидания с маньяком и ведическим астрологом © Navy Binning / flickr

«Под "прицелом" оказались жители домов на ул. Шмидта и пр. Б. Хмельницкого, им музыкальные паузы вперемешку с рекламой магазина приходится слушать "от заката до рассвета"», — пишет издание.

В итоге жильцы дома пожаловались агентству на ежедневные звуковые атаки, несмотря на разрешенное дневное время для трансляции музыки по «Закону о тишине».