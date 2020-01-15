Нора почти ничего не слышит, плохо видит и почти не появляется на улице. У животного разъезжаются лапы, поэтому хозяева постелили в квартире ковры, чтобы собака хотя бы цеплялась за них когтями. «Пенсионерка» много спит, но аппетит у нее по-прежнему хороший.
Владельцы таксы, киевлянин Валерий и его супруга Инна, завели таксу около 20 лет назад и с тех пор не расставались с ней ни на один день, праздновали дни рождения питомца и делали множество фотографий на память.
Предыдущий рекорд по продолжительности жизни у собак поставил мопс Луша из Харькова — достижение зафиксировали, когда ему исполнилось 18 лет и 2 месяца. Луша умер в возрасте 19 лет и 6 месяцев.