«И все ожидают, что где-то что-то такое да рванет. Пока не рвануло, мы сидим и занимаемся своими насущными проблемами. Ищем, где бы заработать на кусок хлеба», — подчеркнул он.
Несмотря на предупреждения 102-летнего академика Бориса Патона о том, что построенный в 1953 году его отцом мост Патона близок к тому, чтобы разрушиться, киевские власти к этому не прислушались, добавил Быстряков.
«Почему? Потому что для ремонта нужны деньги. А те, кто пилит бюджет, хотят кушать хорошо. Они хотят покупать недвижимость за границей, и вкладывать туда свои капиталы. Их тоже можно понять», — иронизирует композитор.
Если же в бюджете и остаются какие-то деньги, то, по его словам, власть вкладывает их либо в мелкий ремонт, либо строит пешеходный мост за деньги, на которые в том же Китае могли перестроить половину страны.