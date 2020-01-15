Над жителями украинской столицы висит дамоклов меч: плотина на Киевском водохранилище может в любой момент разрушиться в силу старения инфраструктуры, построенной еще в советское время. Об этом рассказал киевский композитор и пианист Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Владимир Быстряков рассказал об инфраструктурном коллапсе в Киеве и новом законе о СМИ

Несмотря на предупреждения 102-летнего академика Бориса Патона о том, что построенный в 1953 году его отцом мост Патона близок к тому, чтобы разрушиться, киевские власти к этому не прислушались, добавил Быстряков.

«Почему? Потому что для ремонта нужны деньги. А те, кто пилит бюджет, хотят кушать хорошо. Они хотят покупать недвижимость за границей, и вкладывать туда свои капиталы. Их тоже можно понять», — иронизирует композитор.

Если же в бюджете и остаются какие-то деньги, то, по его словам, власть вкладывает их либо в мелкий ремонт, либо строит пешеходный мост за деньги, на которые в том же Китае могли перестроить половину страны.