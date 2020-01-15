Зеленский перекраивает Украину. Эксперты о законе о децентрализации
Зеленский перекраивает Украину. Эксперты о законе о децентрализации
© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
В среду, 15 января, Верховная Рада Украины рассмотрит включение в повестку дня изменения в Конституцию относительно децентрализации.

«Изменения в Конституции по децентрализации должны укрепить права общин! Новый проект не соответствует этому требованию. Качество и консенсус важнее, чем скорость», — говорится в сообщении посольства Германии.

В то же время в посольстве Канады заявили, что данный законопроект ограничивает демократические процессы.

«Мы призываем к инклюзивным общественным консультациям относительно изменений и согласования с принципами ECLSG (Европейская хартия местного самоуправления. — Ред.)», — говорится в сообщении дипмиссии.

В свою очередь посольство Швеции отметило, что реформа децентрализации имеет решающее значение для европейской интеграции Украины, и выступило за всесторонние общественные консультации по законопроекту.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)». В документе предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта.

При этом в тексте не упоминается особый статус для неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, который Киев должен предоставить региону согласно Минским соглашениям. Ряд оппозиционных фракций раскритиковали этот законопроект, отмечая, что предложенные изменения, наоборот, концентрируют власть в руках президента. 