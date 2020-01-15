Посольства Канады, Германии и Швеции в Киеве раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в Конституцию страны касательно децентрализации власти. Об этом пресс-службы западных диппредставительств сообщили в Twitter 14-15 января

Зеленский перекраивает Украину. Эксперты о законе о децентрализации © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Изменения в Конституции по децентрализации должны укрепить права общин! Новый проект не соответствует этому требованию. Качество и консенсус важнее, чем скорость», — говорится в сообщении посольства Германии.

Зміни в Конституції щодо децентралізації мають зміцнити права громад! Новий проект не відповідає цій вимозі. Якість і консенсус важливіші, ніж швидкість! @verkhovna_rada @APUkraine — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) 15 января 2020 г.

В то же время в посольстве Канады заявили, что данный законопроект ограничивает демократические процессы.

«Мы призываем к инклюзивным общественным консультациям относительно изменений и согласования с принципами ECLSG (Европейская хартия местного самоуправления. — Ред.)», — говорится в сообщении дипмиссии.

🇨🇦поділяє занепокоєння багатьох голів місцевої влади, представників громадянського суспільства та експертів стосовно законопроекту № 2598, які обмежують демократичні процеси. Ми закликаємо до інклюзивних громадських консультацій стосовно змін і узгодження з принципами #ECLSG — Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) 15 января 2020 г.

В свою очередь посольство Швеции отметило, что реформа децентрализации имеет решающее значение для европейской интеграции Украины, и выступило за всесторонние общественные консультации по законопроекту.

Decentralization reform and local self-governance, in line with the ECLSG, is pivotal for Ukraine’s European integration. Sweden, as a main supporter of decentralization reform in Ukraine, therefore encourages inclusive public consultations with regard to DL#2598. https://t.co/e0BhVplEe1 — Sweden in Ukraine (@SwedeninUA) 14 января 2020 г.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)». В документе предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта.

При этом в тексте не упоминается особый статус для неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, который Киев должен предоставить региону согласно Минским соглашениям. Ряд оппозиционных фракций раскритиковали этот законопроект, отмечая, что предложенные изменения, наоборот, концентрируют власть в руках президента.