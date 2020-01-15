России необходимо выбраться из демографической ловушки к 2024 году и обеспечить устойчивый рост населения страны, сказал президент страны Владимир Путин в послании Федеральному собранию РФ 15 января

Путин назвал острейшую угрозу демографическому будущему России © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«Наша историческая обязанность — ответить на этот вызов, не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны», — подчеркнул Путин.

Низкая рождаемость сейчас — последствия демографической ямы 90-х годов прошлого века, когда рождаемость в РФ была ниже, чем во время Великой Отечественной Войны, рассказал президент.