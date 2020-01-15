Путин назвал острейшую угрозу демографическому будущему России
Путин назвал острейшую угрозу демографическому будущему России
© РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк
Существующие сейчас негативные прогнозы не могут нас не настораживать, отметил глава государства, добавив, что судьба России и ее историческая перспектива зависят от того, «сколько нас будет».

«Наша историческая обязанность — ответить на этот вызов, не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны», — подчеркнул Путин.

Низкая рождаемость сейчас — последствия демографической ямы 90-х годов прошлого века, когда рождаемость в РФ  была ниже, чем во время Великой Отечественной Войны, рассказал президент.