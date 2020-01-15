Существующие сейчас негативные прогнозы не могут нас не настораживать, отметил глава государства, добавив, что судьба России и ее историческая перспектива зависят от того, «сколько нас будет».
«Наша историческая обязанность — ответить на этот вызов, не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны», — подчеркнул Путин.
Низкая рождаемость сейчас — последствия демографической ямы 90-х годов прошлого века, когда рождаемость в РФ была ниже, чем во время Великой Отечественной Войны, рассказал президент.