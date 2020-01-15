Некоторые помощники депутатов Верховной Рады получили в декабре премии, которые превышают суммы в 100 тысяч гривен (около 260 тысяч рублей). Об этом 15 января сообщает «Страна»

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