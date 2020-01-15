«Как оказалось, в декабре сильно поправили свое материальное благосостояние не только топ-чиновники, но и получатели средств налогоплательщиков рангом пониже… Некоторые помощники в декабре получили гигантские суммы — десятки тысяч гривен, а некоторые и более 100 тысяч», — говорится в материале.
Согласно данным издания, например, оформленная помощницей сразу у двух депутатов (Анастасии Красносельской из «Слуги народа» и Ольги Стефанишиной из «Голоса») Ольга Жерегина получила 117 815 грн (около 300 тыс. рублей).
Помощница депутата Александра Матусевича Евгения Дзекунова (округ №86, Ивано-Франковск, «Слуга народа») получила 109 785 гривен (около 286 тыс. рублей).