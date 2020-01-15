МИД РФ не видит необходимости менять график рейсов российских авиакомпаний в Иран. Об этом 15 января заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков, слова которого приводит РИА Новости

Вопрос о безопасности авиаперелетов в воздушном пространстве Персидского залива возник после того, как иранские ПВО 8 января сбили Boeing «Международных авиалиний Украины». Все 176 человек, находившиеся на борту, погибли. КСИР задержал автора видео с уничтожением украинского «Боинга» в Иране — СМИ © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Представитель МИД РФ заверил, что угрозы для авиапассажиров, пользующихся услугами авиакомпаний России, нет.

«Перевозки осуществляются в связи с полной, всеобъемлющей оценкой ситуации с безопасностью, которую проводят авиакомпании совместно с нашими профильными структурами. Графики, расписания, в том виде, как они выглядят, гарантируют полную безопасность пассажиров. Мы не считаем, что нужны в складывающейся ситуации какие-то изменения», — сказал Рябков.

Тем не менее «Аэрофлот» накануне перевел свои рейсы в Иран с вечера на утро. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, авиаперевозчик принял это решение самостоятельно.