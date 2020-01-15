В 2019 году на Украине было остановлено и оштрафовано рекордное количество пьяных водителей. Об этом рассказал замглавы Патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает издание «Сегодня» в среду, 15 января

На Украине вступила уголовная ответственность за повторное вождение в пьяном виде © Украина.Ру остановили и оштрафовали 115,7 тыс. пьяных водителей. Для сравнения, за 2018 год — чуть более 110 тыс. человек, за 2017-й — более 114 тыс.

По словам полицейских, чаще всего украинцы садятся за руль в нетрезвом состоянии во время праздников.

В первые дни 2019 года в Киевской области патрульные остановили Renault, который «вилял» из стороны в сторону — водитель еле двигался и с трудом говорил. Как выяснилось, в его крови содержались рекордные 5,0 промилле при 0,2 допустимых. По словам полицейских, мужчина пытался отрицать, что он пьян.

Похожие случаи на Украине не редкость — водителей, в крови которых содержание алкоголя превысило норму в 25 раз задерживали в Киевской, Волынской и других областях. В Луцкой области отличился водитель, выпивший около литра крепкого спиртного перед поездкой — в его крови содержалось более 5,0 промилле.

С 1 января 2020 года на Украине вступили в силу новые штрафы за вождение в нетрезвом виде, а также уголовная ответственность за повторное нарушение. Управление транспортом в состоянии опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции за рулем, предусматривает наказание в виде штрафа от 17 тыс. гривен до 34 (от 43,4 до 86,9 тыс. рублей) с лишением прав на срок до 3 лет.