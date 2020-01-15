К дому президента Украины Владимира Зеленского в Киеве пришли аграрии, требующие провести референдум об открытии рынка земли. Об этом в среду, 15 января, сообщил телеканал «112 Украина»

Будет ли на Украине земельный Майдан. Прогноз экспертов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк пришли к дому у Мариинского парка, где находится квартира главы государства. Президента аграрии пока не видели.

«Первые люди здесь начали собираться с 06:30 (07:30 мск — ред.) утра. Сейчас за моей спиной Мариинский парк. И можете увидеть, сколько людей пришло. Где-то, видимо, более 50 держат различные плакаты, требуют референдума, требуют создать банк земли, чтобы государство могло ею распоряжаться», — говорится в сообщении.

Ранее у Верховной Рады стартовал митинг украинских аграриев, выступающих против введения рынка земли. Отмечается, что протестующие собрались у здания парламента несмотря на то, что на этой неделе депутаты не будут рассматривать этот вопрос.