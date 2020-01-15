Отмечается, что во время обыска в доме сельчанина правоохранители нашли оснащенный корпус ручной осколочной гранаты РГД-5 и запал типа УЗГРМ-2, которые тот хранил без цели.
Кроме того, в Днепре был задержан мужчина, носивший с собой реактивную противотанковую гранату РПГ-18, изготовленную промышленным способом и пригодную для осуществления взрыва.
«Прокуратурой Днепропетровской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух ранее судимых граждан за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами)», — говорится в сообщении.
На Украине регулярно задерживают людей, которые имели при себе оружие или различные взрывоопасные предметы. Как правило, задержанные рассказывают, что нашли их на улице.
Действительно, после начала боевых действий в Донбассе на Украину хлынул поток нелегального оружия, которое оседает на руках у населения в огромных количествах. При этом нередко украинцы страдают от мин и гранат, оказавшихся неподалеку от их дома.