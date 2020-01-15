Правоохранители Днепра задержали местного жителя, который носил с собой реактивную противотанковую гранату, а также жителя одного из сел Синельниковского района Днепропетровской области, хранившего дома оснащенный корпус ручной осколочной гранаты. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры 14 января

Во дворе многоэтажки в Днепре взорвалась граната © commons.wikimedia.org, Samo8383

Кроме того, в Днепре был задержан мужчина, носивший с собой реактивную противотанковую гранату РПГ-18, изготовленную промышленным способом и пригодную для осуществления взрыва.

«Прокуратурой Днепропетровской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух ранее судимых граждан за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами)», — говорится в сообщении.

На Украине регулярно задерживают людей, которые имели при себе оружие или различные взрывоопасные предметы. Как правило, задержанные рассказывают, что нашли их на улице.

Действительно, после начала боевых действий в Донбассе на Украину хлынул поток нелегального оружия, которое оседает на руках у населения в огромных количествах. При этом нередко украинцы страдают от мин и гранат, оказавшихся неподалеку от их дома.