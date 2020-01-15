Кроме того, продолжил эксперт, украинцы частично на своем собственном кармане почувствовали технический дефолт, фактически объявленный премьером Алексеем Гончаруком 17 декабря.
В тот день, пояснил он, правительство в ручном режиме начало распределять деньги только по защищенным статьям главного финансового документа страны, прекратив все остальные выплаты в связи с дефицитом бюджета.
«На этой неделе Рада собирается рассматривать проект госбюджета-2020. То есть он прожил две недели, и его уже надо менять. Почему? Потому что он уже не соответствует реалиям текущего дня», — категоричен Гаврилечко.
Поскольку Украина не может осуществлять выплаты по внешним заимствованиям без привлечения дополнительных кредитных ресурсов, она будет долго и прочно находиться в состоянии фактического дефолта, заключил специалист.