Украина по факту находится в состоянии дефолта после реструктуризации, устроенной во время пребывания Натальи Яресько на посту министра финансов. Просто его последствия проявляются не сразу. Об этом рассказал экономист Юрий Гаврилечко на недавней пресс-конференции в Киеве

Гаврилечко: «Из кабминовского проекта Трудового кодекса исчезли профсоюзы» © Facebook/Александр Петрачков Алексеем Гончаруком 17 декабря.

В тот день, пояснил он, правительство в ручном режиме начало распределять деньги только по защищенным статьям главного финансового документа страны, прекратив все остальные выплаты в связи с дефицитом бюджета.

«На этой неделе Рада собирается рассматривать проект госбюджета-2020. То есть он прожил две недели, и его уже надо менять. Почему? Потому что он уже не соответствует реалиям текущего дня», — категоричен Гаврилечко.

Поскольку Украина не может осуществлять выплаты по внешним заимствованиям без привлечения дополнительных кредитных ресурсов, она будет долго и прочно находиться в состоянии фактического дефолта, заключил специалист.