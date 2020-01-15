«Тошнотворные конфеты»: украинцев кормят сладостями с личинками и черной плесенью

«Купили конфеты в "Сильпо"», — написал он и прикрепил к посту снимок конфеты с личинкой.
Пользователей шокировала фотография, они возмутились и рассказали о подобных случаях в этой же сети магазинов.
«Тошнотворные конфеты», «Недавно в "Сильпо" купила ромовую бабу. Мягкая и на вид свежая. Оказалась внутри с черной плесенью», «Это личинки моли, если они есть в конфетах, значит, будут почти во всем! Мы так крупу с личинками купили, до сих пор не можем вывести, плодятся во всем, в специях, макаронах», «Раньше тоже покупал именно такие конфеты, пока не попались с такими же личинками. Больше я их не покупаю», «Я в "Сильпо" купила форель для ребенка. Открыла — липкая и вонючая», — написали в комментариях.