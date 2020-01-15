В среду, 22 января, в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М. Водяного должен пройти спектакль «Идея фикс» с участием Башарова, который в свое время поддержал воссоединение Крыма с Россией, а также несколько раз посещал полуостров и занимался там предпринимательством. За это на Украине он был внесен в базу данных скандального сайта «Миротворец».
«Если Марат Башаров попадет на нашу территорию, несмотря на нарушение закона, выступление в Одессе будет заблокировано! Этот негодяй публично поддержал оккупацию Крыма — пусть гастролирует за поребриком», — написал Ганул.
Стоит отметить, что, помимо Одессы, показ «Идеи фикс» запланирован в январе на театральных подмостках Харькова, Киева и Полтавы. При этом организация «Світанок» в Харькове также потребовала от СБУ запретить показ спектакля из-за участия в нем Башарова.