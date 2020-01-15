Глава националистической группировки «Уличный фронт» Демьян Ганул призвал Службу безопасности Украины (СБУ) запретить российскому актеру Марату Башарову въезд на Украину, а в противном случае пообещал, что выступление артиста в Одессе 22 января будет заблокировано. Националист заявил об этом на своей странице в Facebook 14 января

Харьковские активисты ополчились на актера Башарова © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

«Если Марат Башаров попадет на нашу территорию, несмотря на нарушение закона, выступление в Одессе будет заблокировано! Этот негодяй публично поддержал оккупацию Крыма — пусть гастролирует за поребриком», — написал Ганул.

Стоит отметить, что, помимо Одессы, показ «Идеи фикс» запланирован в январе на театральных подмостках Харькова, Киева и Полтавы. При этом организация «Світанок» в Харькове также потребовала от СБУ запретить показ спектакля из-за участия в нем Башарова.