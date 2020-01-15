Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 15-16 января посетит с рабочим визитом Великобританию и примет участие во встрече с главами МИД Канады, Британии, Швеции и Афганистана для координации усилий по расследованию авиакатастрофы в Иране. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины 15 января

Иран раздора: Запад раскололся из-за сбитого украинского "Боинга" © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Пристайко 15-16 января 2020 года будет находиться с рабочим визитом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. В рамках визита министр примет участие во встрече министров иностранных дел Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана с целью координации усилий для обеспечения надлежащего расследования обстоятельств катастрофы самолета МАУ рейса PS 752 в Тегеране», — говорится в сообщении МИДа.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые находились на борту: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Впоследствии иранские военные заявили, что самолет был сбит случайно: он пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражескую крылатую ракету, так как в это время там ожидали атаки со стороны США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.