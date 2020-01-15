В Азербайджане и Казахстане получили коммерческие предложения Белоруссии о покупке нефти, передает "Интерфакс" 15 января

Минск пытается заменить российскую нефть на поставки с Украины © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк Дмитрий Крутой, в связи с этим Минск направил коммерческие предложения о покупке нефти на Украину, в Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии.

«Заявление от "БелНефтеХима" поступило в наш адрес, и представители данного ведомства планируют приехать в Казахстан для обсуждения поставки [нефти]. Мы на сегодня осуществляем поставку нефти по диверсифицированным направлениям, и мы рассмотрим предложения белорусской стороны», — сказал глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев.

По его словам, приезд представителей «БелНефтеХима» в Казахстан планируется до 20 января.

В свою очередь замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ибрагим Ахмедов заявил, что Азербайджан имеет возможности для поставок нефти в Белоруссию.

«Интерес с белорусской стороны касательно поставок нефти для переработки в Белоруссии был. Однако на этот счет пока нет конкретного решения. В прошлом мы поставляли нефть в Белоруссию, и в принципе есть возможности для поставок», — отметил он.

Стоит отметить, что с Нур-Султаном Минск о поставках нефти договорился еще в октябре. Как заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего октябрьского визита в казахстанскую столицу, их нефть и нефтепродукты могут поставляться транзитом через территорию России, отметив, что соответствующие консультации с российской стороной пройдут в ближайшее время.

В начале декабря замминистра энергетики Казахстана Асет Магауов сообщил, что белорусская сторона заявила о готовности импортировать около 3,2-3,5 миллионов тонн нефти и темных нефтепродуктов в год.