Ответственность за сбитый в Иране украинский Boeing 737-800 должны нести не только лица, отдавшие приказ сбить воздушное судно, но и поставщик ракет. Об этом заявил 14 января посол Украины в США Владимир Ельченко в эфире телеканала «Прямой»

Иран раздора: Запад раскололся из-за сбитого украинского "Боинга" © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Он напомнил, что вопрос ответственности регулируется Чикагской конвенцией (конвенцией о международной гражданской авиации) и международным правом.

«Иран повел себя, по моему мнению, цивилизованно. Он признал вину, это было сложно, понятно, но они честно это сказали», — заметил посол.

На прошлой неделе украинский самолет, выполнявший рейс в Киев, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана потерпел крушение. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские военные заявили, что Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за крылатую ракету.