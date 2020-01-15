«Поскольку Иран полностью признал свое участие и свою вину в этой трагедии, я надеюсь, что этот путь будет пройден иранской стороной до конца… Он выплатит все надлежащие компенсации и семьям погибших, и авиакомпании, и все остальное, что нужно делать в этих случаях. Но мы говорим о двух частях ответственности, две составляющие: первая — ответственность тех лиц, которые отдавали приказ, которые стреляли этой ракетой, и, возможно, тех, кто поставлял эти ракеты. Вторая часть — это ответственность Ирана как государства, международно-правовая ответственность», — сказал Ельченко.
Он напомнил, что вопрос ответственности регулируется Чикагской конвенцией (конвенцией о международной гражданской авиации) и международным правом.
«Иран повел себя, по моему мнению, цивилизованно. Он признал вину, это было сложно, понятно, но они честно это сказали», — заметил посол.
На прошлой неделе украинский самолет, выполнявший рейс в Киев, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана потерпел крушение. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
Иранские военные заявили, что Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за крылатую ракету.