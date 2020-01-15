Россия по итогам 2019 года сохранила за собой второе место в рейтинге наиболее могущественных стран мира по версии американского журнала US News & World Report, который был опубликован на сайте издания 15 января

Россия на подъеме. Почему в США подняли РФ в рейтинге лучших стран мира © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк перечня стали Соединенные Штаты Америки, а третье место досталось КНР.

Список наиболее могущественных стран мира является частью более обширного рейтинга лучших государств, составляемого US News & World Report ежегодно. На этот раз к числу лучших отнесены 73 страны. Первое место, как и по итогам 2018 года, заняла Швейцария, на второе поднялась Канада, а замыкает тройку лидеров Япония, опустившаяся на одну строчку ниже по сравнению с предыдущим рейтингом.

В пятерку также вошли Германия и Австралия. В конце списка — Оман, Сербия и Ливан. Россия в рейтинге поднялась на одну позицию и заняла 23-е место, а США оказались на седьмом. В перечень также попали Эстония (55-е место), Литва (59-е место), Латвия (62-е место), Казахстан (66-е место), Украина (68-е место), Белоруссия (70-е место).

При составлении рейтинга его авторы выделили 65 критериев, которые, по их мнению, необходимо рассмотреть, чтобы оценить успех страны в различных областях. Эти характеристики были объединены в девять основных категорий, одной из которых стали сила и влияние на мировой арене. Кроме того, в число этих девяти категорий попали уровень развития туристической отрасли, инновации, социальная сфера, культура, темпы роста экономики, открытость для бизнеса, общий уровень жизни населения и историческое наследие.

По каждой из них издание представило отдельные рейтинги, положение стран в которых и повлияло на то, какую строчку они занимают в общем списке. Так, по мнению составителей рейтинга, за 2019 год Россия стала более привлекательным местом для туристов. По этому критерию она поднялась на две позиции и заняла 48-е место. Лидерство здесь оказалось за Бразилией, Италией и Испанией. По темпам роста экономики Россия сохранила за собой 12-е место.

Рейтинг был составлен при сотрудничестве с консалтинговой компанией BAV Consulting и Университетом штата Пенсильвания на основе соцопроса, в котором приняли участие около 21 тысячи человек из 36 стран мира. В число респондентов входили как представители бизнеса, так и обычные граждане.

Стоит также отметить, что на сайте издания представлена интерактивная карта, отражающая результаты рейтинга, на которой Крым отмечен как субъект РФ.