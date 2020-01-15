Продолжение взаимных обстрелов в Донбассе обусловлено прежде всего тем, что нет решения по разводу сил и средств на всей линии противостояния. Такое мнение выразил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в недавнем эфире телеканала «112 Украина»

Погребинский рассказал, какая именно Украина была бы для него идеальной © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Я уже сказал, что для того, чтобы прекратили взаимные обстрелы, другого способа нет, кроме как развести на те расстояния, которые там описаны, в Минске-2», — подчеркнул Погребинский.

При этом, указал политолог, глава МВД Украины Арсен Аваков на нормандском саммите в Париже, руководствуясь своей аргументацией, уже заявил, что Киеву это невыгодно, а президент Владимир Зеленский сказал, что Киев пока не может решить вопрос об отводе по всей линии.

Специалист добавил, что в период до следующей нормандской встречи, если она состоится в апреле, необходимо достичь какого-то продвижения в этом вопросе, которое можно обеспечить работой контактной группы, потому что иного способа прекратить огонь нет.