Эксперт отметил, что в документе, который фиксировал необходимость разведения, есть требование отвести те или иные виды войск на четкие расстояния, но ничего этого не происходит, и это провоцирует взаимные обстрелы.
«Я уже сказал, что для того, чтобы прекратили взаимные обстрелы, другого способа нет, кроме как развести на те расстояния, которые там описаны, в Минске-2», — подчеркнул Погребинский.
При этом, указал политолог, глава МВД Украины Арсен Аваков на нормандском саммите в Париже, руководствуясь своей аргументацией, уже заявил, что Киеву это невыгодно, а президент Владимир Зеленский сказал, что Киев пока не может решить вопрос об отводе по всей линии.
Специалист добавил, что в период до следующей нормандской встречи, если она состоится в апреле, необходимо достичь какого-то продвижения в этом вопросе, которое можно обеспечить работой контактной группы, потому что иного способа прекратить огонь нет.