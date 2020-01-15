Как указывают журналисты американского издания, эти сведения хранились в смартфоне Льва Парнаса и были переданы представителям Демократической партии в Конгрессе. Речь идет о переписке помощника Рудольфа Джулиани в марте 2019 года с неким Робертом Хайдом., который, как утверждается, был связан с лицами, следившими за Мари Йованович.
«Они желают помочь, если вам и нам понравится цена», — приводит одно из сообщений Хайда The New York Times.
Однако авторы публикации не только не указывают цели слежки на бывшим послом США на Украине, но и не называют — кто конкретно осуществлял данные действия. Между тем уточняется, что все материалы были переданы демократам в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США.
Ранее, в октябре 2019 года, американские бизнесмены украинского происхождения Лев Парнас и Игорь Фруман были задержаны в США по подозрению в нарушениях при лоббистской деятельности. Кроме всего прочего, им была поставлена в вину попытка добиться отставки Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.