Американский бизнесмен Лев Парнас, которого связывают с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, знал о слежке за послом США на Украине Мари Йованович. Об этом 15 января сообщает газета The New York Times

Как указывают журналисты американского издания, эти сведения хранились в смартфоне Льва Парнаса и были переданы представителям Демократической партии в Конгрессе. Речь идет о переписке помощника Рудольфа Джулиани в марте 2019 года с неким Робертом Хайдом., который, как утверждается, был связан с лицами, следившими за Мари Йованович.

«Они желают помочь, если вам и нам понравится цена», — приводит одно из сообщений Хайда The New York Times.

Небольшая шахматная доска. Политический ход Украины на нынешний год © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Ранее, в октябре 2019 года, американские бизнесмены украинского происхождения Лев Парнас и Игорь Фруман были задержаны в США по подозрению в нарушениях при лоббистской деятельности. Кроме всего прочего, им была поставлена в вину попытка добиться отставки Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.