По его данным, иранское агентство сообщило, что будет проведено расследование, результаты которого представят общественности.
Журналист Юрий Ткачев ранее выражал сомнение в подлинности подобных видеозаписей, так как обычный человек вряд ли будет снимать небо поздней ночью и вряд ли запечатлеет подобное событие совершенно случайно, не выразив при этом никакого удивления.
Выполнявший рейс в Киев украинский «Боинг» со 176 людьми на борту потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром.
Иранские военные признались, что сбили самолет случайно, так как он пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за «вражескую цель», а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.