Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал автора видеозаписи, на которой якобы запечатлен ракетный удар по самолету «Международных авиалиний Украины». Об этом 15 января сообщает агентство "Рейтер" со ссылкой на иранское агентство Fars

Иран раздора: Запад раскололся из-за сбитого украинского "Боинга" © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Журналист Юрий Ткачев ранее выражал сомнение в подлинности подобных видеозаписей, так как обычный человек вряд ли будет снимать небо поздней ночью и вряд ли запечатлеет подобное событие совершенно случайно, не выразив при этом никакого удивления.

Выполнявший рейс в Киев украинский «Боинг» со 176 людьми на борту потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром.

Иранские военные признались, что сбили самолет случайно, так как он пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за «вражескую цель», а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.