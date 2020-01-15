Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволяет гражданам получать медицинские услуги в клинической больнице «Феофания» Государственного управления делами. Об этом 14 января сообщил сайт главы государства

Как следует из указа украинского Кабмина и Государственного управления делами, доступ к медицинскому обслуживанию одной из лучшей клиник Украины теперь могут получить все граждане страны.

«В трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами», — говориться в документе, размещенном на сайте Офиса президента Украины.

Уточняется, что данный указ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования. «Зарплата главы «Укрпочты» в 2,5 раза больше, чем у Трампа». Соцсети обсуждают доходы украинских чиновников © Julia Berezovska/ Press office NBU

Ранее, 13 января, Владимир Зеленский одобрил законопроект №2428 о льготном периоде до 31 декабря 2020 года для преобразования учреждений здравоохранения из бюджетных учреждений в казенные и коммунальные некоммерческие предприятия.

Кроме того, в Кабмине намерены с 1 апреля 2020 года запустить программу медицинских гарантий для населения. Предполагается, что она будет действовать для всех видов помощи, в том числе первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации.