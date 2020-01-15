Как следует из указа украинского Кабмина и Государственного управления делами, доступ к медицинскому обслуживанию одной из лучшей клиник Украины теперь могут получить все граждане страны.
«В трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами», — говориться в документе, размещенном на сайте Офиса президента Украины.
Уточняется, что данный указ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Ранее, 13 января, Владимир Зеленский одобрил законопроект №2428 о льготном периоде до 31 декабря 2020 года для преобразования учреждений здравоохранения из бюджетных учреждений в казенные и коммунальные некоммерческие предприятия.
Кроме того, в Кабмине намерены с 1 апреля 2020 года запустить программу медицинских гарантий для населения. Предполагается, что она будет действовать для всех видов помощи, в том числе первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации.