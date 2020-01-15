Гончарук объяснил резкий рост зарплат украинских министров борьбой с соблазнами

По его словам, много лет на Украине чиновники официально получали по несколько тысяч гривен, а по теневым схемам воровали десятки и сотни миллионов долларов либо получали зарплаты в конвертах.
«Им не нужна была официальная высокая зарплата, потому что они, официально прибедняясь, за кулисами грабили страну и людей. Украинцев просто обманывали. Мы прекратили порочную практику теневых схем и откатов в правительстве. Наше правительство — первое, министры которого живут так, как и представители власти в любой цивилизованной стране: на зарплату от налогоплательщиков. Данные по зарплатам, которые получают министры, абсолютно открыты», — отметил глава Кабмина.
Также Гончарук попросил не спекулировать цифрами, а разбираться до конца. Он заверил, что суммы с пятью нулями объясняются тем, что некоторые министры в декабре получили с задержкой выплаты за несколько месяцев.
Премьер резюмировал, что госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением.