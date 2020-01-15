Гончарук объяснил резкий рост зарплат украинских министров борьбой с соблазнами

Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил резкое увеличение зарплат членов своего кабинета и их замов тем, что с помощью огромных выплат правительство ушло от теневых схем. Об этом он написал 14 января в своем Telegram

«Зарплата главы «Укрпочты» в 2,5 раза больше, чем у Трампа». Соцсети обсуждают доходы украинских чиновников © Julia Berezovska/ Press office NBU

«Им не нужна была официальная высокая зарплата, потому что они, официально прибедняясь, за кулисами грабили страну и людей. Украинцев просто обманывали. Мы прекратили порочную практику теневых схем и откатов в правительстве. Наше правительство — первое, министры которого живут так, как и представители власти в любой цивилизованной стране: на зарплату от налогоплательщиков. Данные по зарплатам, которые получают министры, абсолютно открыты», — отметил глава Кабмина.

Также Гончарук попросил не спекулировать цифрами, а разбираться до конца. Он заверил, что суммы с пятью нулями объясняются тем, что некоторые министры в декабре получили с задержкой выплаты за несколько месяцев.

Премьер резюмировал, что госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением.