Первые больные с пневмонией начали поступать в городскую больницу №2 в конце декабря и после Нового года. Почти у всех заболевших появляется кашель и повышается температура, которую трудно сбить.
«Больные принимают жаропонижающие препараты, не обращаясь к семейному врачу. Один-два-три-четыре дня они лечатся самостоятельно. Тогда уже начинает нарастать одышка, высокая температура, сухой кашель или даже кашель с прожилками крови», — рассказала врач-пульмонолог тернопольской горбольницы Алла Пастернак.
Медики предупреждают, что нужно консультироваться с ними в первый день появления температуры.
Столичный врач-инфекционист Ольга Голубовская напомнила, что именно с западных регионов 10 лет назад начался сезон пандемического гриппа, от осложнений которого умерли 400 человек.
Эта зима тоже будет непростой, считают врачи, потому что эпидпорог вирусных заболеваний еще не превышен. Летальные случаи есть не только в Тернополе: трое людей умерли в Житомире.