В Тернополе сложилась опасная ситуация с вирусной пневмонией: заболели около 50 человек, пятеро из них попали в реанимацию, а трое скончались. Об этом на днях сообщили в сюжете ТСН

Девять детей заболели коклюшем в Черновицкой области – ЦОЗ © pixabay.com

«Больные принимают жаропонижающие препараты, не обращаясь к семейному врачу. Один-два-три-четыре дня они лечатся самостоятельно. Тогда уже начинает нарастать одышка, высокая температура, сухой кашель или даже кашель с прожилками крови», — рассказала врач-пульмонолог тернопольской горбольницы Алла Пастернак.

Медики предупреждают, что нужно консультироваться с ними в первый день появления температуры.

Столичный врач-инфекционист Ольга Голубовская напомнила, что именно с западных регионов 10 лет назад начался сезон пандемического гриппа, от осложнений которого умерли 400 человек.

Эта зима тоже будет непростой, считают врачи, потому что эпидпорог вирусных заболеваний еще не превышен. Летальные случаи есть не только в Тернополе: трое людей умерли в Житомире.