«В ведущих странах мира, в той же Великобритании, отсутствует частная собственность на землю как таковая. Там есть аренда: арендуй землю, используй ее, производи добавленную стоимость, производи продукцию, торгуй этой продукцией. А так, чтобы землю продавать — нет», — пояснил эксперт.
Сторонники свободной продажи земли, которые в качестве аргумента приводят доводы о благоденствии, продолжил Семченко, видимо, сильно доверяют телевидению и власти.
А те, кто говорит о том, что после открытия рынка наступит если не геноцид, то другие негативные последствия, по его мнению, помнят приватизацию 90-х, когда власти страны обещали построить эффективную экономику.
В итоге эти предприятия не просто продали, а разрезали, и Украина, которую в то время сравнивали с ведущими государствами мира, сегодня не дотягивает даже до уровня средних африканских стран, заключил собеседник издания.