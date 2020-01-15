На Украине нельзя разрешать свободную продажу сельскохозяйственных земель, поскольку человек может торговать только результатами своего труда, а земля – не результат. Об этом рассказал доктор политических наук Александр Семченко в комментарии изданию Украина.ру

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Сторонники свободной продажи земли, которые в качестве аргумента приводят доводы о благоденствии, продолжил Семченко, видимо, сильно доверяют телевидению и власти.

А те, кто говорит о том, что после открытия рынка наступит если не геноцид, то другие негативные последствия, по его мнению, помнят приватизацию 90-х, когда власти страны обещали построить эффективную экономику.

В итоге эти предприятия не просто продали, а разрезали, и Украина, которую в то время сравнивали с ведущими государствами мира, сегодня не дотягивает даже до уровня средних африканских стран, заключил собеседник издания.