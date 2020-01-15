Уравнивая гитлеровскую Германию и СССР, продолжил эксперт, восточноевропейские страны готовят почву для репараций, контрибуций и наказаний, которым должна будет подвергнута Россия, если эта кампания будет для них успешной.
«России сейчас выставляются счета на будущее, и готовится свое общественное мнение Западной Европы. Это не весело и не смешно», — подчеркнул Митрофанов.
На самом деле, отметил депутат, когда люди перестают относиться с симпатией к какому-то народу — это перенастройка общественного мнения Европы по отношению к нему, в данном случае к русским.
Таким образом, потом будет легче осуществлять не только контрибуции и репарации, но и физическое уничтожение миллионов людей, резюмировал парламентарий.