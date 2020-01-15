Русофобская риторика и курс на пересмотр истории со стороны Польши и Прибалтики нацелены на изменение общественного мнения для дальнейшей подготовки почвы к полномасштабной агрессии против России. Об этом рассказал депутат Европарламента Мирослав Митрофанов 13 января в эфире телеканала «Россия-1»

Депутат Европарламента рассказал, как Запад на самом деле относится к Зеленскому © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«России сейчас выставляются счета на будущее, и готовится свое общественное мнение Западной Европы. Это не весело и не смешно», — подчеркнул Митрофанов.

На самом деле, отметил депутат, когда люди перестают относиться с симпатией к какому-то народу — это перенастройка общественного мнения Европы по отношению к нему, в данном случае к русским.

Таким образом, потом будет легче осуществлять не только контрибуции и репарации, но и физическое уничтожение миллионов людей, резюмировал парламентарий.