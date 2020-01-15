«В воссоединение Украины с Россией верю, потому что все бывает в этой жизни», — сказала эксперт.
Юрист также ответила на обвинения в том, что украинцы предали россиян на Майдане и разорвали братские связи.
По ее мнению, в этих событиях главное участие приняли жители Галиции, которую советский лидер Иосиф Сталин по непонятным для нее причинам присоединил к Украинской ССР.
Кроме того, Монтян посетовала на политику популярной соцсети Facebook, которая позволяет рекламировать продукцию вроде «Тушенки из сепаратистов», но банит пользователей за более мелкие провинности.