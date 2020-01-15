Белоруссии, Украине и России нужно воссоединяться в единое государство, иначе США и западные страны уничтожат их поодиночке. Об этом рассказала адвокат и политический блогер Татьяна Монтян, отвечая на вопросы своих подписчиков в Youtube

Монтян объяснила, чего именно хочет Киев от восставшего Донбасса © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Юрист также ответила на обвинения в том, что украинцы предали россиян на Майдане и разорвали братские связи.

По ее мнению, в этих событиях главное участие приняли жители Галиции, которую советский лидер Иосиф Сталин по непонятным для нее причинам присоединил к Украинской ССР.

Кроме того, Монтян посетовала на политику популярной соцсети Facebook, которая позволяет рекламировать продукцию вроде «Тушенки из сепаратистов», но банит пользователей за более мелкие провинности.