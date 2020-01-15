При этом, по его мнению, не имеют никакого значения все разговоры о том, что если президент Украины, крупный предприниматель и бывший премьер-министр являются евреями, то на Украине якобы нет никакого антисемитизма.
«Вон когда был Порошенко, то его все равно называли Вальцманом, евреем, хотя он никакой не Вальцман и не имеет к евреям отношения. Такую аргументацию используют те, кто хочет понизить значимость результатов подобных исследований», — подчеркнул Долинский.
На самом деле вопрос должен состоять в том, отметил общественный деятель, как государство реагирует на такой уровень антисемитизма и какие меры принимает.
Собеседник издания также добавил, что ситуация с избиением в Умани четверых хасидов группой украинских граждан была серьезной, иначе туда не направили бы из Киева группу, состоящую из представителей полиции и СБУ.