Можно доверять данным международной правозащитной организации «Антидиффамационная лига», в соответствии с которыми по уровню антисемитизма Украина заняла второе место после Польши. Об этом рассказал руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в интервью изданию Украина.ру

Долинский: Евреев на территории Польши во время Второй мировой войны уничтожили почти полностью © Journalist Today

«Вон когда был Порошенко, то его все равно называли Вальцманом, евреем, хотя он никакой не Вальцман и не имеет к евреям отношения. Такую аргументацию используют те, кто хочет понизить значимость результатов подобных исследований», — подчеркнул Долинский.

На самом деле вопрос должен состоять в том, отметил общественный деятель, как государство реагирует на такой уровень антисемитизма и какие меры принимает.

Собеседник издания также добавил, что ситуация с избиением в Умани четверых хасидов группой украинских граждан была серьезной, иначе туда не направили бы из Киева группу, состоящую из представителей полиции и СБУ.