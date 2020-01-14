Депутаты Верховной Рады 14 января приняли заявление, в котором призывают власти Иран признать ответственность за гибель украинского Boeing возле аэропорта Тегерана. Об этом сообщила «Страна.UA»

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение утром 8 января. На борту авиалайнера находились 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Все они погибли.

Народные депутаты также призвали государственные органы Украины информировать общество в полной мере о результатах расследования катастрофы.

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В заявлении отмечается, что ракетная атака свидетельствует о проблемах в организации движения пассажирских самолетов в воздушном пространстве Ирана.

В связи с этим Международная организация гражданской авиации должна оценить риски полетов гражданской авиации для предотвращения подобных трагедий.