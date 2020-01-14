Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение утром 8 января. На борту авиалайнера находились 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Все они погибли.
Народные депутаты также призвали государственные органы Украины информировать общество в полной мере о результатах расследования катастрофы.
Кроме того, Рада призвала мировое сообщество поддержать требования Украины по выяснению всех обстоятельств трагедии, наказанию виновных и выплате компенсаций.
В заявлении отмечается, что ракетная атака свидетельствует о проблемах в организации движения пассажирских самолетов в воздушном пространстве Ирана.
В связи с этим Международная организация гражданской авиации должна оценить риски полетов гражданской авиации для предотвращения подобных трагедий.