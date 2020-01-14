Игорь Редькин, которого подозревают в убийстве жены командира батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой, проведет под арестом два месяца. Меру пресечения 14 января ему избрал суд в Киеве, сообщает агентство УНН

«Чеченобандеровка»: Кто такая Амина Окуева © скриншот dosie.su Арсен Аваков 12 января сообщил, что полиция задержала киллеров, совершивших покушение на Окуеву и ее супруга Адама Осмаева в октябре 2017 года.

Под арестом Редькин будет находиться без прав внесения залога.

«Применить меру пресечения в виде содержания под стражей относительно подозреваемого Редькина Игоря Вячеславовича сроком на 60 суток, то есть, до 11 марта 2020 года», — говорится в решении суда.

Осмаева в 2012 году обвиняли в подготовке покушения на Владимира Путина, возглавлявшего тогда правительство РФ, и главу Чеченской республики Рамзана Кадырова.