Глава МВД Арсен Аваков 12 января сообщил, что полиция задержала киллеров, совершивших покушение на Окуеву и ее супруга Адама Осмаева в октябре 2017 года.
Под арестом Редькин будет находиться без прав внесения залога.
«Применить меру пресечения в виде содержания под стражей относительно подозреваемого Редькина Игоря Вячеславовича сроком на 60 суток, то есть, до 11 марта 2020 года», — говорится в решении суда.
Осмаева в 2012 году обвиняли в подготовке покушения на Владимира Путина, возглавлявшего тогда правительство РФ, и главу Чеченской республики Рамзана Кадырова.