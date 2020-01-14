Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак во вторник, 14 января, принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook

«14 января, в Брюсселе начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов в формате с операционными партнерами Миссии "Решительная поддержка" (Афганистан)», — сказано в сообщении.

Украина и НАТО. Доверие к блоку повышается, а уровень армии — нет © пресс-служба президента Украины

«Речь шла об углублении военного диалога между Вооруженными силами Украины и армиями стран НАТО, а также обсуждались актуальные аспекты военного сотрудничества», — добавили в Генштабе.