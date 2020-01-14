«14 января, в Брюсселе начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов в формате с операционными партнерами Миссии "Решительная поддержка" (Афганистан)», — сказано в сообщении.
Отмечается, что также во время визита в штаб-квартире НАТО Хомчак провел встречи с начальниками штабов обороны ВС Великобритании, Румынии и начальниками Генштабов ВС Литвы и Польши.
«Речь шла об углублении военного диалога между Вооруженными силами Украины и армиями стран НАТО, а также обсуждались актуальные аспекты военного сотрудничества», — добавили в Генштабе.