Мировой опыт показал, что из кризиса государство может вывести исключительно промышленный сектор. Такое мнение на пресс-конференции 14 января высказал глава общественной организации «Национальный интерес Украины» Игорь Гарбарук

По его словам, Украине, чтобы вернуться в благополучие, нужно не поддерживать имидж «аграрной супердержавы», а восстанавливать тяжелое производство.

«Что генерирует добавочную стоимость в Германии? Конечно, промышленный сектор. В Китае та же ситуация. Никто, продавая все большее и большее количество зерна, не стал богаче», — констатирует финансист.

«Национальная катастрофа». Эксперт о том, как отказ от газа убивает промышленность Украины © timer-odessa.net

«Например, если химическая промышленность где-то проваливается, мы должны помогать фармацевтам, потому что это перспективно. Либо же заняться агропромышленным комплексом, но не в плане продажи сырья, а в плане его переработки», — подметил эксперт.

Если взяться за работу сейчас, то, по прогнозам Гарбарука, за два года экономика Украины стабилизируется.