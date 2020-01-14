По его словам, Украине, чтобы вернуться в благополучие, нужно не поддерживать имидж «аграрной супердержавы», а восстанавливать тяжелое производство.
«Что генерирует добавочную стоимость в Германии? Конечно, промышленный сектор. В Китае та же ситуация. Никто, продавая все большее и большее количество зерна, не стал богаче», — констатирует финансист.
По его мнению, украинскому правительству стоит заняться масштабными комплексными программами на основании закона о государственно-частном партнерстве. Ведь именно большой бизнес уплачивает в казну большие налоги.
«Например, если химическая промышленность где-то проваливается, мы должны помогать фармацевтам, потому что это перспективно. Либо же заняться агропромышленным комплексом, но не в плане продажи сырья, а в плане его переработки», — подметил эксперт.
Если взяться за работу сейчас, то, по прогнозам Гарбарука, за два года экономика Украины стабилизируется.