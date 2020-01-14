Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовать факты захвата власти и разграбления госбюджета администрацией экс-президента США Барака Обамы в сговоре с бывшим лидером Украины Петром Порошенко. Об этом на своей странице в Facebook 14 января написал нардеп Ренат Кузьмин

«Теперь детективам НАБУ предстоит выяснить, кто и с какой целью в 2014 году захватил власть в Украине, как и кем были украдены и выведены в офшоры 100 млрд долларов США, о которых писал личный адвокат Трампа Джулиани. Напоминаю, что Джулиани не только обвинил Обаму и Порошенко в сговоре с целью захвата власти в Украине, но и утверждал, что украденные в Украине деньги присваивались Порошенко, Клинтон и Байденом в пропорции 30/70», — написал Кузьмин.

Как украинские политики влияют на НАБУ © пресс-служба НАБУ Владимира Зеленского оказать содействие следствию и выразил надежду, что к делу подключатся Департамент юстиции США и ФБР.

Он также отметил, что руководить расследованием будет глава НАБУ Артем Сытник, «давно замеченный в симпатиях и к Порошенко, и к руководству той самой Демпартии США».