«Теперь детективам НАБУ предстоит выяснить, кто и с какой целью в 2014 году захватил власть в Украине, как и кем были украдены и выведены в офшоры 100 млрд долларов США, о которых писал личный адвокат Трампа Джулиани. Напоминаю, что Джулиани не только обвинил Обаму и Порошенко в сговоре с целью захвата власти в Украине, но и утверждал, что украденные в Украине деньги присваивались Порошенко, Клинтон и Байденом в пропорции 30/70», — написал Кузьмин.
Депутат также призвал президента Украины Владимира Зеленского оказать содействие следствию и выразил надежду, что к делу подключатся Департамент юстиции США и ФБР.
Он также отметил, что руководить расследованием будет глава НАБУ Артем Сытник, «давно замеченный в симпатиях и к Порошенко, и к руководству той самой Демпартии США».