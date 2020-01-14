По данным газеты Politico, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси на закрытой встрече сообщила, что голосование в палате относительно передачи статей импичмента Трампу в Сенат может пройти в среду. Она не назвала имена обвинителей из числа депутатов палаты представителей, заявив, по данным издания, что «не готова это сделать сегодня».
«Спикер с согласия всей фракции дала понять, что статьи импичмента… будут переданы в Сенат в какой-то момент завтра», — сказал Джеффрис.
Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум статьям — превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса.
Демократы затягивали передачу дела, добиваясь, чтобы республиканское большинство в сенате приняло их требования по проведению процесса, однако республиканцы не пошли им навстречу.
Республиканцы на настоящий момент намерены оправдать своего однопартийца Трампа.