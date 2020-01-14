Палата представителей передаст в среду в сенат дело об импичменте президенту Дональду Трампу, заявил журналистам один из руководителей фракции демократов в палате Хаким Джеффрис, выступление которого транслировал телеканал C-SPAN во вторник, 14 января

По данным газеты Politico, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси на закрытой встрече сообщила, что голосование в палате относительно передачи статей импичмента Трампу в Сенат может пройти в среду. Она не назвала имена обвинителей из числа депутатов палаты представителей, заявив, по данным издания, что «не готова это сделать сегодня».

«Спикер с согласия всей фракции дала понять, что статьи импичмента… будут переданы в Сенат в какой-то момент завтра», — сказал Джеффрис.

Трамп пожаловался на украинское вмешательство в американские выборы © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Демократы затягивали передачу дела, добиваясь, чтобы республиканское большинство в сенате приняло их требования по проведению процесса, однако республиканцы не пошли им навстречу.

Республиканцы на настоящий момент намерены оправдать своего однопартийца Трампа.