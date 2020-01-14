На видео можно заметить, как во время регистрации Новинский нажимает кнопку на своем месте, а затем и на пульте своего коллеги Мусы Магомедова. На экране видно, что депутат проголосовал «за».

Дмитрий Шпенов, в свою очередь, зарегистрировал и себя, и своего отсутствующего коллегу Дмитрия Шенцева.

Ноу-хау от украинских депутатов: кнопкодавить можно даже ногой — видео
Ноу-хау от украинских депутатов: кнопкодавить можно даже ногой — видео
© Facebook, Верховна Рада України | Перейти в фотобанк
Новинский свою вину отрицает — по его словам, на распространенном в Сети ролике можно заметить, что Магомедов успел подбежать и вовремя нажать кнопку.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил свою подпись под законом, который предусматривает ответственность для народных депутатов, которые голосуют за своих коллег в Верховной Раде.

Закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата. Кнопкодавство будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.