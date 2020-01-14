В Верховной Раде зафиксировали первые в 2020 году случаи кнопкодавства – кнопки на пультах своих коллег в их отсутствие нажимали внефракционные депутаты Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов, сообщила организация «Честно» во вторник, 14 января

На видео можно заметить, как во время регистрации Новинский нажимает кнопку на своем месте, а затем и на пульте своего коллеги Мусы Магомедова. На экране видно, что депутат проголосовал «за».

Дмитрий Шпенов, в свою очередь, зарегистрировал и себя, и своего отсутствующего коллегу Дмитрия Шенцева.

Ноу-хау от украинских депутатов: кнопкодавить можно даже ногой — видео © Facebook, Верховна Рада України | Перейти в фотобанк

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил свою подпись под законом, который предусматривает ответственность для народных депутатов, которые голосуют за своих коллег в Верховной Раде.

Закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата. Кнопкодавство будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.