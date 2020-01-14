На видео можно заметить, как во время регистрации Новинский нажимает кнопку на своем месте, а затем и на пульте своего коллеги Мусы Магомедова. На экране видно, что депутат проголосовал «за».
Дмитрий Шпенов, в свою очередь, зарегистрировал и себя, и своего отсутствующего коллегу Дмитрия Шенцева.
Новинский свою вину отрицает — по его словам, на распространенном в Сети ролике можно заметить, что Магомедов успел подбежать и вовремя нажать кнопку.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил свою подпись под законом, который предусматривает ответственность для народных депутатов, которые голосуют за своих коллег в Верховной Раде.
Закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата. Кнопкодавство будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.