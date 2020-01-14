Деснянский районный суд Чернигова приговорил к 11 и 15 годам женщину и мужчину за убийство супружеской пары из Киева в 2017 году во время оккультного обряда. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черниговской области во вторник, 14 января

«Колдунья» с Кировоградщины «сняла порчу» за 5 млн грн © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк доказано, что в течение апреля-июня 2017 года обвиняемые периодически проводили оккультные обряды с участием супругов.

«Молодые супруги хотели родить ребенка и обратились к "знахарю" в одном из сел Борзнянского района с надеждой на помощь. Однако во время очередного визита для проведения обрядов злоумышленники с целью завладения имуществом лишили их жизни», — уточняет издание korrespondent.net.

На сайте прокуратуры отмечается, что в ходе длительного судебного разбирательства прокурором предоставлены доказательства, которые непосредственно исследованы судом.

Коллегия судей признала их надлежащими и допустимыми, а также такими, что согласуются между собой и подтверждают совершение лицами инкриминируемого преступления.

Следовательно, вина обвиняемых доказана. Судом мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, женщине — 11 лет с конфискацией имущества.