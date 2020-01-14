Экс-руководитель милиции ряда областей Украины и бывший председатель Львовской ОГА времен правления Виктора Януковича Олег Сало может стать новым председателем Государственной пенитенциарной службы. Об этом 14 января на своей странице в Facebook сообщил экс-депутат Рады Дмитрий Добродомов

«Узнаете? Это Олег Сало!… По имеющейся у меня информации, этого персонажа вскоре могут назначить председателем Государственной пенитенциарной службы… Этим возвращением одиозного чиновника нынешняя власть в очередной раз докажет, что не только имеет короткую память, но и пренебрегает своими обещаниями перед избирателями», — написал Добродомов.

Житель Киевской области атаковал полицейскую машину пустым ведром © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также Добродомов напомнил, что во времена революции на Украине в 2004 году Сало уже возглавлял милицию Львовской области, после чего новое руководство МВД обвинило его в выводе государственных средств на строительство дач своим предшественникам. Тогда же его уволили из органов, открыли уголовные дела и объявили в международный розыск. Через суды он смог прекратить все открытые дела, но не смог пройти в Раду.

В 2010 году Сало получил должность председателя УМВД в Ровенской области и стал советником министра внутренних дел. В конце 2013 года он стал главой Львовской ОГА, но вскоре написал заявление на увольнение с должности.