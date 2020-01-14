Миграционная амнистия предусматривает, что гражданин другой страны, нарушивший режим пребывания в РФ, может выехать на родину и вернуться обратно, не подвергаясь административной ответственности.
Разговор с президентом состоялся в конце декабря после встречи главы государства с руководством Госдумы РФ.
«После этого я подошел к президенту и по двум вопросам попросил у него свою оценку и от имени нашего комитета выразил ее, в том числе по вопросу, связанному с миграционной амнистией для украинцев. И изложил ему довольно подробно в присутствии (спикера Госдумы Вячеслава) Володина. И он со мной согласился», — рассказал Калашников.
По его словам, Путин благожелательно отнесся к идее провести миграционную амнистию.
После этого разговора Калашников направил письмо главе администрации президента РФ Антону Вайно, чтобы инициировать этот процесс.