Президент РФ Владимир Путин положительно отреагировал на предложение ввести миграционную амнистию для граждан Украины. Об этом 14 января рассказал глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, передает РИА Новости

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Разговор с президентом состоялся в конце декабря после встречи главы государства с руководством Госдумы РФ.

«После этого я подошел к президенту и по двум вопросам попросил у него свою оценку и от имени нашего комитета выразил ее, в том числе по вопросу, связанному с миграционной амнистией для украинцев. И изложил ему довольно подробно в присутствии (спикера Госдумы Вячеслава) Володина. И он со мной согласился», — рассказал Калашников.

По его словам, Путин благожелательно отнесся к идее провести миграционную амнистию.

После этого разговора Калашников направил письмо главе администрации президента РФ Антону Вайно, чтобы инициировать этот процесс.