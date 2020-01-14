Украинские эксперты в сфере обороны заявили, что Россия дистанционно управляла ракетой, сбившей украинский «Боинг» в небе над Ираном, который уже признал свою вину в катастрофе. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» во вторник, 14 января

Ранее официальный Тегеран признал подрыв украинского «Боинга» своей ракетой. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям жертв катастрофы, распорядился принять все меры для выплаты компенсации за сбитый самолет и пообещал, что Тегеран продолжит расследование.

«России нужна была новая эскалация с целью максимально задеть НАТО, в частности, Канаду, и перехват пассажирского самолета — отличный инструмент. Инструмент удобный и с точки зрения гибридной компоненты, ведь юридически сбил Иран. Отношения Ирана с Западом ухудшаются — цены на нефть растут, усложняется логистика нефтепродуктов для США, ЕС и в первую очередь Саудовской Аравии, а соответственно растет запрос на российские нефтепродукты», — приводит В гибели украинского Boeing нельзя винить одного человека — президент Ирана Роухани © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк Юрия Колесникова.

Дистанционное наведение выстрела и удаленная команда о запуске ракеты также возможны с территории страны-производителя, сообщил он.

Возможность дистанционного вмешательства в работу ЗРК «Тор» в Иране также подтвердил военный обозреватель издания Defence Express, экс-пресс-секретарь предприятия «Укроборонпром» Олег Катков.