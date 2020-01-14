Ранее официальный Тегеран признал подрыв украинского «Боинга» своей ракетой. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям жертв катастрофы, распорядился принять все меры для выплаты компенсации за сбитый самолет и пообещал, что Тегеран продолжит расследование.
«России нужна была новая эскалация с целью максимально задеть НАТО, в частности, Канаду, и перехват пассажирского самолета — отличный инструмент. Инструмент удобный и с точки зрения гибридной компоненты, ведь юридически сбил Иран. Отношения Ирана с Западом ухудшаются — цены на нефть растут, усложняется логистика нефтепродуктов для США, ЕС и в первую очередь Саудовской Аравии, а соответственно растет запрос на российские нефтепродукты», — приводитагентство слова скандального эксперта по обороне Юрия Колесникова.
Дистанционное наведение выстрела и удаленная команда о запуске ракеты также возможны с территории страны-производителя, сообщил он.
Возможность дистанционного вмешательства в работу ЗРК «Тор» в Иране также подтвердил военный обозреватель издания Defence Express, экс-пресс-секретарь предприятия «Укроборонпром» Олег Катков.