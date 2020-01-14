Начальник отдела Департамента внутреннего аудита Минобороны Украины стал жертвой воров, обокравших его в военном госпитале Киева. Об этом 14 января сообщила «Страна.UA» со ссылкой на собственные источники

Чиновник, вернувшись в свою палату, обнаружил пропажу барсетки, а с ней исчезли и паспорта, военный билет, пропуск в Минобороны, банковские карточки, деньги, техпаспорт и ключи от машины.

В Киеве не могут поймать воровку, которая грабит посетителей магазинов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как сообщили в издании, пациентов военного госпиталя на Госпитальной улице обворовывают довольно часто.

Воры чувствуют себя свободно из-за того, что обширная территория заведения с многочисленными корпусами не снабжена камерами видеонаблюдения. Нет контроля и над пропускным режимом.