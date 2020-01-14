Чиновник, вернувшись в свою палату, обнаружил пропажу барсетки, а с ней исчезли и паспорта, военный билет, пропуск в Минобороны, банковские карточки, деньги, техпаспорт и ключи от машины.
Мужчина вызвал полицию, которая завела дело по статье «Кража». Воров ищут.
Как сообщили в издании, пациентов военного госпиталя на Госпитальной улице обворовывают довольно часто.
Воры чувствуют себя свободно из-за того, что обширная территория заведения с многочисленными корпусами не снабжена камерами видеонаблюдения. Нет контроля и над пропускным режимом.