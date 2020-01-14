В ГБР опровергли информацию о вызовах на допросы через мессенджеры и Telegram
В ГБР опровергли информацию о вызовах на допросы через мессенджеры и Telegram
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За данное решение проголосовали 340 депутатов. Один депутат проголосовал против.

Ранее Зеленский подписал закон, который предусматривает перезапуск ведомства, в том числе назначение нового руководства.

Согласно документу, президент назначает нового директора ГБР по представлению конкурсной комиссии, без представления премьер-министра Украины.