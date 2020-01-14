Депутаты Верховной Рады Украины лишили мандата депутата от фракции «Слуга народа» Ирину Венедиктову, которую президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность и.о. главы Госбюро расследований. Трансляцию заседания парламента 14 января вел телеканал «Рада»
За данное решение проголосовали 340 депутатов. Один депутат проголосовал против.
Ранее Зеленский подписал закон, который предусматривает перезапуск ведомства, в том числе назначение нового руководства.
Согласно документу, президент назначает нового директора ГБР по представлению конкурсной комиссии, без представления премьер-министра Украины.
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