Депутаты Верховной Рады Украины лишили мандата депутата от фракции «Слуга народа» Ирину Венедиктову, которую президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность и.о. главы Госбюро расследований. Трансляцию заседания парламента 14 января вел телеканал «Рада»

В ГБР опровергли информацию о вызовах на допросы через мессенджеры и Telegram © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее Зеленский подписал закон, который предусматривает перезапуск ведомства, в том числе назначение нового руководства.

Согласно документу, президент назначает нового директора ГБР по представлению конкурсной комиссии, без представления премьер-министра Украины.