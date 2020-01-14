Новая украинская власть в лице президента Владимира Зеленского продемонстрировала полную некомпетентность в ситуации с катастрофой украинского Boeing в Иране. Об этом 14 января заявил сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Артур Герасимов с трибуны Верховной Рады, передает Интерфакс-Украина

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение возле аэропорта Тегерана утром 8 января. На борту авиалайнера находились 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Все они погибли.

Эта авиакатастрофа стала первым кризисом в сфере безопасности за восемь месяцев президентского срока Зеленского, утверждает Герасимов.

«И в ней власть Зеленского продемонстрировала безответственность, некомпетентность и трусость. Вы разлетелись по курортам мира и даже не предусмотрели механизма, как собраться в случае возникновения кризисной ситуации», — цитирует сопредседателя «Европейской солидарности» информагентство.

Игра на трагедии. Противники Зеленского пытаются использовать авиакатастрофу в Иране против президента © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

По словам политолога Владимира Воли, власти Украины можно упрекнуть лишь в том, что они не озвучили предупреждение для своих авиакомпаний после того, как США закрыли для своих самолетов пространство Ирана, Ирака и Персидского залива.