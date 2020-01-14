Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение возле аэропорта Тегерана утром 8 января. На борту авиалайнера находились 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Все они погибли.
Эта авиакатастрофа стала первым кризисом в сфере безопасности за восемь месяцев президентского срока Зеленского, утверждает Герасимов.
«И в ней власть Зеленского продемонстрировала безответственность, некомпетентность и трусость. Вы разлетелись по курортам мира и даже не предусмотрели механизма, как собраться в случае возникновения кризисной ситуации», — цитирует сопредседателя «Европейской солидарности» информагентство.
Трусость соратников Зеленского проявилась в том, что они знали об уничтожении самолета, но молчали, пока их «не приперли к стенке руководители Канады, США и Великобритании».
По словам политолога Владимира Воли, власти Украины можно упрекнуть лишь в том, что они не озвучили предупреждение для своих авиакомпаний после того, как США закрыли для своих самолетов пространство Ирана, Ирака и Персидского залива.