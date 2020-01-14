«Президентом сегодня очень сильно манипулируют… Президента сегодня изолировали от информации… и он принимает часто неправильные решения, исходя из того мнения, которое формируется его окружением», — рассказал эксперт.
Кроме того, существует еще одна проблема, утверждает Бортник.
«Президент уже пришел на свою должность "со связанными руками". То есть он пришел туда, имея за спиной контур внешнего управления, условно говоря, западных партнеров, которые крепко сидели в украинской политике, в украинской юриспруденции, в украинской безопасности», — продолжил эксперт.
На момент его прихода у страны были «огромные долги» и внешние кредиторы, которые навязывали стране свою экономическую политику.
«Он пришел уже под определенные обязательства перед кредиторами и западными партнерами. С одной стороны, президента деформирует его окружение, которое в значительной мере состоит из организованных и часто преступных групп, — [экс-президента] Петра Порошенко, [миллиардеров] Игоря Коломойского, Виктора Пинчука, других игроков», — добавил Бортник.