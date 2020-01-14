Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник рассказал, кто на самом деле управляет страной и насколько серьезные трудности у президента Владимира Зеленского. Его слова приводит издание «Голос.UA» 14 января

«Президентом сегодня очень сильно манипулируют… Президента сегодня изолировали от информации… и он принимает часто неправильные решения, исходя из того мнения, которое формируется его окружением», — рассказал эксперт.

«Арахамия хочет превратить Раду в машину для нажимания «зеленых кнопочек» – Бортник © стрингер

«Президент уже пришел на свою должность "со связанными руками". То есть он пришел туда, имея за спиной контур внешнего управления, условно говоря, западных партнеров, которые крепко сидели в украинской политике, в украинской юриспруденции, в украинской безопасности», — продолжил эксперт.

На момент его прихода у страны были «огромные долги» и внешние кредиторы, которые навязывали стране свою экономическую политику.

«Он пришел уже под определенные обязательства перед кредиторами и западными партнерами. С одной стороны, президента деформирует его окружение, которое в значительной мере состоит из организованных и часто преступных групп, — [экс-президента] Петра Порошенко, [миллиардеров] Игоря Коломойского, Виктора Пинчука, других игроков», — добавил Бортник.