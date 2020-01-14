По его словам, этот вопрос даже не рассматривается.
«Иран на данный момент для нас закрыт», — сказал Дыхне.
Кроме того, МАУ собирается прекратить полеты в Бангкок. Президент компании объяснил, что эти рейсы приносят убытки, так как самолеты вынуждены облетать Персидский залив. Под вопросом также авиасообщение с Пекином и Дубаем.
Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение возле аэропорта Тегерана утром 8 января. На борту авиалайнера находились 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Все они погибли.