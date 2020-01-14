Компания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) не планирует возобновлять авиасообщение с Ираном. Об этом в опубликованном 14 января интервью LB.UA заявил президент МАУ Евгений Дыхне

По его словам, этот вопрос даже не рассматривается.

«Иран на данный момент для нас закрыт», — сказал Дыхне.

Война или мир: как признание Ирана в атаке на украинский самолёт повлияет на отношения Вашингтона и Тегерана © РИА Новости, Антон Быстров | Перейти в фотобанк

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение возле аэропорта Тегерана утром 8 января. На борту авиалайнера находились 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Все они погибли.