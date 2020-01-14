Заведующей хозяйством Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса сообщено о подозрении по делу о пожаре в учебном заведении. Об этом 14 января сообщается на сайте полиции Одесской области

ГосЧС Украины уволила начальника и замглавы управления в Одессе после пожара в колледже © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом по состоянию на день возникновения пожара указанные нарушения устранены не были.

«Несмотря на это, подозреваемая, будучи должностным лицом, ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности, а также членом комиссии по проверке готовности корпусов колледжа к новому 2019-2020 учебному году, согласилась с выводом комиссии о готовности учреждения к учебному году», — говорится в сообщении.

Подозреваемой инкриминируется служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.