В ходе следствия установлено, что в 2014 году работниками Госслужбы Украины по ЧС была проведена плановая проверка соблюдения пожарной безопасности в учебном заведении. По ее результатам был выявлен ряд грубых нарушений, среди которых отсутствие первичных средств пожаротушения и системы оповещения о пожаре. Также были закрыты пожарные выходы.
При этом по состоянию на день возникновения пожара указанные нарушения устранены не были.
«Несмотря на это, подозреваемая, будучи должностным лицом, ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности, а также членом комиссии по проверке готовности корпусов колледжа к новому 2019-2020 учебному году, согласилась с выводом комиссии о готовности учреждения к учебному году», — говорится в сообщении.
Подозреваемой инкриминируется служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.