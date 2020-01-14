Экс-президент Украины Петр Порошенко вызвал неоднозначную реакцию украинцев постом о благотворительности в соцсети. Публикацию о помощи онкобольным он разместил на своей странице в Facebook во вторник, 14 января

Здесь мог быть каждый. Порошенко подглядывал и подслушивал клиентов спортклуба © flickr.com, chris scott пост, в котором сообщил, что компания Roshen потратит 50 млн гривен на помощь Национальному институту рака.

В комментариях многие пользователи отметили, что экс-президент, похоже, «отмаливает грехи»: «Порошенко испугался, что раскулачат, и подался в благотворители», «Опомнился! А где был пять лет?», «Порох замаливает свои грехи. Почему не раньше?».

Накануне Петра Порошенко вместе с женой и одной из дочерей заметили в элитном киевском ресторане. По данным украинских СМИ, цены в заведении отнюдь не демократичные.